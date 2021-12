Salah: “Alegra lo del ‘Barça’, pero quiero seguir en Liverpool”

Mohamed Salah, delantero del Liverpool, se pronunció sobre el interés del FC Barcelona y manifestó su deseo de continuar en su actual equipo.

Se siente en casa. Mohamed Salah, delantero del Liverpool de Inglaterra, descartó la posibilidad de fichar por el Barcelona de Xavi y expresó su intención de continuar en el equipo dirigido por el alemán Jürgen Klopp. Esto debido al interés mostrado por el conjunto español por contar con los servicios del “Faraón” desde hace unas semanas.

Sin embargo el ex delantero de la Roma de Italia respondió al “Barça” de la siguiente forma: “Es algo que me hace muy feliz que un equipo como el Barcelona esté interesado en mí, pero estoy contento en el Liverpool y ya veremos lo que me depara el futuro”

DEPENDE DE LA DIRIGENCIA:

El atacante del Liverpool aseveró que la decisión final no depende de él: “Lo he dicho varias veces, si la decisión depende de mí, quiero quedarme en el Liverpool, pero la decisión está en manos de la dirigencia. Ellos tienen que resolver el tema. Depende de ellos”, comentó el futbolista de 29 años.

Por otra parte, Salah explicó que el dinero no es ningún problema: “Tu valor económico muestra cuánto te valora el club y cuánto está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerte, pero la decisión en sí no se basa únicamente en estos asuntos económicos”.

Recordemos que el egipcio llegó al Liverpool en la temporada 2017-18 y hasta el momento ganó 4 títulos, entre ellos: 1 Premier League, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubes y, seguramente la más importante, la Champions League del año 2019, galardón que el conjunto inglés no conseguía desde el 2005.

El equipo seis veces campeón de Europa ya está clasificado a los octavos de final de la presente edición de la máxima competición europea, siendo líder del Grupo B con 15 puntos y con la continuidad de Salah por resolverse.