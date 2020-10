Salas, ¿qué esperas?…¡que te boten!

Si sigue así se pueden ir al descenso y eso la hinchada no se lo perdonaría.

No le pidan al hincha de Alianza Lima que no reniegue, pues a estas alturas ya perdió la paciencia. Y es que los íntimos terminaron cayendo 2-1 ante Ayacucho FC, por la primera jornada del Grupo B en la Fase 2. Diego Minaya y Leandro Sosa fueron los verdugos del cuadro victoriano. El elenco de Mario Salas tuvo mucha actitud para afrontar el compromiso, sin embargo, no tuvo lo que Ayacucho sí, y fue efectividad.

La escuadra dirigida por Gerardo Ameli supo aprovechar los espacios en el área contraria para imponerse en el marcador. Antes de los 10′, Diego Minaya aprovechó un lanzamiento desde la esquina para lanzar un cabezazo y colocar así el 1-0 a favor de los ‘zorros’.

Antes de la media hora, Leandro Sosa se hizo paso en el área ‘blanquiazul’ y en un rebote no dudó en marcar el segundo tanto para Ayacucho FC. Con esos dos goles en contra, Alianza Lima tuvo que volver a los camerinos para el descanso; sin embargo, a su regreso al gramado buscó revertir esta situación.

El segundo tiempo, los grones pusieron el doble de actitud, y pese a que el panorama estaba complicado, Joaozinho Arroé sorprendió a más de uno con un golazo desde fuera del área. A los 67′, en un despeje de los ‘zorros’, la pelota llegó justo a donde se encontraba el atacante, quien no dudó y disparó con todo para el 2-1.

Sobre el final, ‘Joa’ que venía siendo el mejor jugador del cuadro íntimo, se fue expulsado por un pisotón, pues tenía amarilla y le sacaron la segunda. De esta manera, los grones se complicaron con la baja, pues solo les saca ventaja tres puntos a Sport Boys, quienes están en zona de descenso.

El entrenador Mario Salas sin ningún gesto digno se aferra al cargo, pese a que Alianza pierde partido tras partido. Sucede que si lo despiden tienen que pagarle 600 mil dólares por la rescisión de contrato que tiene hasta el 2021.

ALIANZA LIMA

Steven Rivadeneyra

—————————

Aldair Salazar

Rubert Quijada

Joao Montoya

——————–

Josepmir Ballón

Carlos Ascues

Miguel Cornejo

————————

Joaozinho Arroé

Oslimg Mora

Patricio Rubio

————————

DT: Mario Salas

—————————————-

AYACUCHO

Ángel Zamudio

———————-

Hugo Souza

Diego Minaya

Minzum Quina

—————————-

Roberto Villamarín

Alex Cossío

Robert Ardiles

Leandro Sosa

——————————-

Luis Carranza

Jorge Murrugarra

Mauricio Montes

—————————-

DT: Gerardo Ameli

——————————

ÁRBITRO: Ramón Blanco

GOLES: Joaozinho Arroé 67’ (AL). Diego Minaya 9’ Leandro Sosa 34’ (AYA).

CAMBIOS: Kevin Ferreyra x Joao Montoya, Alexi Gómez x Anthony Rosell, Gonzalo Sánchez x Miguel Cornejo, Rinaldo Cruzado x Carlos Ascues, Sandro Cavero x Aldair Salazar (AL). Gonzalo Papa x Luis Carranza, Maximiliano Callorda x Mauricio Montes, Jesús Mendieta x Robert Ardiles, Joao Villamarín x Leandro Sosa (AYA).

TA: Joaozinho Arroé (AL). Robert Ardiles (AYA).

TR: Joaozinho Arroé (AL).

ESTADIO: San Marcos (Lima).