Se confirmaron las fechas de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Copa Perú

La Copa Perú 2022 entra en una de sus etapas más emocionantes como lo son los cuartos de final. En ese sentido, los organizadores del torneo acaban de confirmar las fechas y horarios de los partidos de ida y vuelta en esta parte de la Etapa Nacional.

A través de las redes sociales se anunció que la ida de los cuartos de final se disputarán íntegramente este próximo domingo 13 de noviembre y a las 03:30 de la tarde. Los duelos serán de pronóstico reservados pues todos han demostrado estar a la altura.

La vuelta, o revancha, de estos cruces se disputarán el domingo 20 de este mes, es decir, una semana después. Al igual que en la ida, estos también se jugarán todos a la misma hora, es decir a las 03:30 de la tarde. De aquí, como es obvio, saldrán los 4 mejores quienes seguirán peleando por ascender a Primera.

CUARTOS DE FINAL: DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE (Ida)

Ecosem Pasco vs Deportivo Garcilaso – Estadio Daniel Alcides Carrión

San Andrés de Runtu vs Comerciantes FC – Estadio Rosas Pampas

Defensor La Bocana vs CESA – Estadio Sesquicentenario

Cultural Rosario vs Atlétio Bruces – Estadio Héroes de San Ramón

CUARTOS DE FINAL: DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE (Vueltra)

Deportivo Garcilaso vs Ecosem Pasco – Estadio Garcilaso de la Vega

Comerciantes FC vs San Andrés de Runtu – Estadio Max Augustín

CESA vs Defensor La Bocana – Estadio Monumental de Jauja

Atlétio Bruces vs Cultural Rosario – Estadio San Pedro de Chimbote

Redactor: Diego Pecho