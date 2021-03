“Si llego tarde, me multan”

Joel Pinto habló de la convivencia con Valencia en Huancayo.

En Sport Huancayo hay mucha felicidad por haber iniciado la Liga 1 con un triunfo y el veterano arquero Joel Pinto, destacó el buen rol de entrenador que tiene Wilmar Valencia dentro del club. “Si llego tarde al entrenamiento, me multan y Wilmar luego me llama la atención. Él es mi amigo, pero si hago las cosas mal, me tiene que poner a un lado“, señaló.

Además, habló del partido de mañana ante UTC de Cajamarca por Copa Sudamericana, el cual se jugará a las 7:30 de la noche en el Estadio Monumental. “Nos hemos enfrentado varias veces, pero no con los mismos jugadores. Va ser un partido durísimo y ‘estamos de visita’, pero no debemos permitir que nos anoten goles”, finalizó.