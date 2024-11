¡Siguen llegando la legión extranjera! ¡Callens, Peña y Sonne!

Durante la noche, llegaron Alexander Callens, Sergio Peña y Oliver Sonne a nuestra capital.

Continúan llegando los soldados escogidos por el profesor Jorge Fossati para esta trascendental fecha doble de las Clasificatorias. Los jugadores, Alexander Callens, Sergio Peña y Oliver Sonne, ya pisaron suelo peruano para hoy, sumarse a los entrenamientos de nuestra selección.

No tenemos otra alternativa más que ganar este viernes. Nuestros seleccionados, buscan darle una alegría a toda la hinchada peruana, luego tanto alboroto vivido en estos días. Alexander Callens, pisó suelo peruano, confiado de tener una buena presentación, quien, seguramente, será titular indiscutible como stopper por izquierda.

Otro en sumarse fue Sergio Peña, el jugador que viene teniendo buenos minutos con el Malmo de Suecia, será el encargado de mover los hilos de la selección y, si se le ve en el nivel que mostró frente a Uruguay en Lima, ganaremos a un jugador sin miedo a pedirla, pisarla y hacer jugar a sus compañeros.

Por su parte, un querido Oliver Sonne, arribó a nuestra capital lleno de ilusión y es que sabe que cuenta con el aprecio del hincha peruano que le pide al «Nono» más minutos para el espigado jugador y, para esto, el elemento del Silkerborg de Dinamarca, se entrena a conciencia para que cuando le toque, demostrar que está listo para el desafío.

Ellos, se pondrán hoy martes, bajo las órdenes del profesor Jorge Fossati quien a tenido una importante reunión con Juan Carlos Oblitas y los altos mandos de nuestra bicolor para conversar sobre la complicada situación que vive la FPF. En estos momentos se necesita calma y que la selección se encapsule en una sola meta: Vencer a Chile.

La tarea no va ser fácil pues, el día lunes, se confirmó la sensible baja de Renato Tapia por lesión. El jugador el Leganés, se sintió en el duelo previo a su viaje a Perú y su pronóstico es reservado. En su reemplazo, han llamado al cerrojo crema Jorge Murrugarra que también fue llamado la fecha doble pasada pero no tuvo minutos. ¡A trabajar, Perú!