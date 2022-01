Tévez, en su llegada a Ecuador: “No sé si quiero seguir jugando al fútbol”

Carlos Tévez, futbolista argentino, habló tras confirmarse que estará en “Noche Amarilla” del Barcelona de Guayaquil

Carlos Tévez, futbolista argentino, habló tras confirmarse que estará en “Noche Amarilla” del Barcelona de Guayaquil. El ex jugador del Boca Juniors es la estrella invitada en la presentación del club de Ecuador.

El Apache no juega un partido oficial desde el 31 de mayo del año pasado, cuando Boca Juniors cayó en la semifinal de la Copa Argentina ante el Racing Club: “Boca me necesita al 120 por ciento y mentalmente no estoy para eso”.

Asegura que desea volver a jugar a un estadio: “Tengo una expectativa grande por jugar, porque vuelvo a un estadio. Bueno, desde que me retiré… no volví a jugar. Solamente con mis amigos por el asado. Las sensaciones son buenas, son lindas”.

Ahora que no juega profesionalmente, tiene más tiempo de estar con su familia en su casa: “Dejé de jugar hace siete meses. Estoy disfrutando de mi familia. Es muy difícil. Estamos a fines de enero, cumplo 38 años la semana que viene. Es muy difícil que vuelva a jugar”

El atacante argentino, está en dudas si continua su carrera profesional: “No sé si quiero seguir jugando al fútbol. Me gustaría cerrar este capítulo con una conferencia de prensa diciendo que no jugaré más. Después ir a Corinthians, Juventus, City y Boca y hacer un partido, para retirarme como soñé”.

Sobre las nuevas incorporaciones en el cuadro “Xeneize” como son Darío Benedetto y Guillermo “Pol” Fernández“: Van hacerle bien a Boca. Son dos jugadores de jerarquía, que saben lo que es vestir la camiseta de Boca. Ojalá le den el salto de calidad al equipo y que en esta etapa en Boca les vaya bien”.