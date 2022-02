Toni Nadal: “Si considerará a otro como el mejor, no lo diría”

Toni Nadal, maestro y tío del tenista de élite Rafael Nadal, se refirió a la lesión incurable que le diagnosticaron hace 18 años a su sobrino

Es un ganador. Toni Nadal, maestro y tío del tenista de élite Rafael Nadal, se refirió a la lesión incurable que le diagnosticaron hace 18 años a su sobrino. Rafa Nadal hizo historia al ganar el Grand Slam número 21 en su carrera en el Open de Australia 2022. Habiendo vuelto de una para importante, el español consiguió la épica.

Toni dijo lo siguiente: “El especialista que le vio nos dijo que era muy difícil que pudiera hacer deporte al máximo nivel, pero (Rafael) ha ido trampeando de la mejor manera posible, porque al mal tiempo buena cara. Parecía que iba a tener una carrera corta, pero todo ha salido mucho mejor de lo que esperábamos”.

Sobre el presente su sobrino, agregó que: “Tendrá solución cuando acabe su carrera, pero no mientras juegue. Según la operación que se haga no podrá jugar más a un gran nivel, por eso no se la puede hacer ahora”.

Además, se refirió a la discusión sobre quién es el mejor de la historia: “Eso va a gusto de cada uno. Según lo que mires pueden ser Federer, Djokovic o Rafael, que es el que más títulos de Grand Slam ha ganado con menos participación. Mi opinión en todo caso no es válida porque es mi sobrino, y si considerase que otro es el mejor no lo diría”.

Por último, se refirió a Roger Federer: “Pero es que aparte (Federer) ha logrado una máxima eficacia con una super elegancia, no se puede pedir más; en cuanto a Rafael, evidentemente, también ha tenido que ir modificando las cosas, pero creo que es lo que hacen todos los que se mantienen arriba mucho tiempo”.