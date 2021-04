Tuchel: “Es un reto este partido de vuelta e ir paso a paso”

El entrenador Tuchel se mostró satisfecho por el partido realizado su equipo y afirmó que fueron superiores al Madrid en la primera parte

El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, dijo que el 1-1 contra el Real Madrid fue un “resultado decepcionante” para su equipo. Asimismo, el preparador indicó que deberían haber marcado al menos un gol más en la primera parte.

Ha basado muchos de sus éxitos lejos de casa, ganando y luchando los partidos. ¿Cómo ve el partido de vuelta?

“Hemos jugado una primera gran parte, fuimos muy fuertes no tuvimos suerte. Encajamos a balón parado, eso no me gustó. No creemos en la historias del pasado, creemos en hacer grandes actuaciones”.

Alcanzar el máximo del equipo

“Merecimos ganar este partido en la primera media hora, la segunda fue un partido táctico. Son dos partidos que demandarán mucho esfuerzo físico y mental. Se ha jugado muy rápido. Es un reto este partido de vuelta e ir paso a paso”

La defensa como gran activo del Chelsea

“Defendemos como un bloque, no quiero apuntar a nadie, todos han de defender, deben ser responsables para el equipo. Pero insisto en que es difícil hacer una primera parte tan buena como la nuestra. Nos faltó la toma de decisiones. Pero no podemos tener remordimientos. Sufrimos, pero es lo que tocaba”.

Cambiar la táctica al usar el Madrid tres centrales

“Sabíamos que ellos podían optar por esa formación, les vimos jugar contra el Barcelona. Ellos usan el 4-3-3 y es lo que trabajamos, cuando vimos que cambiaron, hablamos en el vestuario para hacer pequeños cambios en cómo tener la pelota, adaptarnos, empujarles y generar desventajas a nuestro favor. Encontramos los espacios que pensamos”.

Falta de acierto al disparar a puerta, como Werner ¿Cómo levantar la cabeza?

“Hay millones de personas que fallan ocasiones, esto es lo bueno del deporte, estás enfadado, seguro que estará, es un tipo muy profesional, pero desde entonces se enfocará en el siguiente partido. La sensación es de creer, de seguir empujando. Es un gran delantero, puede marcar en el siguiente”.