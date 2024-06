UTC: Declaró Ramacciotti sobre los refuerzos

El técnico de UTC, Carlos Ramacciotti se pronunció sobre los refuerzos Cajamarquinos.

Uno de los cuadros más representativos que tenemos en provincia es el querido UTC de Cajamarca. El cuadro crema quien hace de local en el estadio Héroes de San Ramón, en estos momentos está en plena pretemporada de cara al Torneo Clausura y su técnico, Carlos Ramacciotti, habló sobre su equipo.

“Era lo más justo continuar, por lo que hicimos el campeonato pasado, por la base que se dio el año pasado, luego hubo situaciones económicas donde se tuvo que priorizar algunas cosas. Trayendo refuerzos que se pueden traer, UTC es un club que paga que luego no quiere perder puntos por no hacerlo. Hemos buscado los refuerzos que UTC puede traer, a lo mejor no lo que uno desearía, sino que se adapten a un presupuesto de UTC hoy”, fue lo que dijo el técnico argentino.

UTC quien se hace fuerte en Cajamarca, como mencionó el técnico, está tratando de hacer una pretemporada de nivel y está armando el mejor equipo con los jugadores que tiene, es por eso que quiere destacar en la parte física y en lo mental para también robar puntos cuando tenga que salir de su fortín y escalar posiciones en la tabla.

“Los refuerzos se adaptaron rápido, estamos trayendo un enganche que si lo recuperamos puede ser importante. Si antes nos faltaban jugadores, con los tres que se fueron y llegaron tres, seguimos necesitando, pero allí entra la parte económica del club, que no quieren salirse del presupuesto pero debemos inventar algo para traer algún refuerzo más”, enfatizó Ramacciotti.

De esta manera, el cuadro cajamarquino, comandado por Carlos Ramacciotti, pretende armar un equipo compacto y que sea difícil de sacarle puntos para anhelar clasificar a alguna copa internacional y pueda obtener más ingresos a sus arcas para, poco a poco, ir dándole a Cajamarca el club de nivel que ellos se merecen.