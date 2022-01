Ángel Cayetano: “Nunca he estado en un club así”

Ángel Cayetano, jugador de Universitario de Deportes, se refirió a la grandeza que rodea al club merengue y respecto a la hinchada ‘crema’.

La alegría se le desborda cuando habla de su nueva etapa en uno de los clubes más grandes del Perú; Ángel Cayetano, jugador de Universitario de Deportes, brindó una entrevista en donde detalla su felicidad de llegar a la escuadra merengue y lo sorprendido que esta con la grandeza de la ‘U’.

El mediocampista uruguayo reveló que nunca había estado en club como la ‘U’: “Expectativas muy altas. Gregorio Pérez me habló, me dijo lo que este club era espectacular, un club grande. Un club así nunca he estado la verdad, pero a la vez ir entendiendo bien lo que es, lo que significa, y lo que tengo que hacer como jugador que representa estos colores”, declaró para el área de prensa de la ‘U’.

El volante de 31 años también tuvo palabras para la hinchada crema, mencionando que lo sorprendió la pasión que genera el elenco merengue: “Ya venía mirando. Más o menos estaba conversado que venía para acá, y empecé a buscar a la hinchada de la ‘U’, impresionante. Esa energía se transmite en la cancha, y a veces es difícil hacer un juego con una tenencia, porque esa misma hinchada te empuja hacia ir a jugar directo”, concluyó.

Universitario de Deportes se prepara para su debut en la Liga 1 ante la Universidad César Vallejo en el Estadio Monumental el jueves 3 de febrero a las 19:30 hrs; mientras que en la Copa Libertadores tendrá que esperar entre Montevideo City y el Barcelona de Ecuador como posibles rivales en la Fase 2 de la ‘Gloria Eterna’.