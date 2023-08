Aymeric Laporte arriva al fútbol árabe y jugará en el Al Nassr

El defensa, de 29 años, ha aceptado la oferta de unirse a Cristiano Ronaldo en el club, con un salario de 20 millones sobre la mesa.

Laporte ha acumulado una impresionante colección de medallas en Manchester bajo la dirección de Pep Guardiola, con cinco Premier Leagues, dos FA Cups, tres Carabao Cups y la Champions League, todas ganadas desde su llegada por 57 millones en enero de 2018.

La llegada del defensa croata Josko Gvardiol procedente del RB Leipzig por 77,6 millones este mercado de fichajes empujó a Laporte más abajo en el orden jerárquico, lo que provocó su salida de la Premier League.

Según Fabrizio Romano, Laporte firmará un contrato con el Al Nassr hasta el verano de 2026. El Manchester City recibirá 30 millones de euros por el traspaso, mientras que el jugador recibirá 20 millones de euros al año.

Tras fichar a Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Alex Telles y Seko Fofana, el Al Nassr se prepara para recibir a dos nuevos refuerzos: Otavio, el centrocampista internacional portugués del FC Porto, y ahora Aymeric Laporte.

Aymeric Laporte to Al Nassr, here we go! Agreement reached also on player side — salary in excess of $20m, medical booked 🚨🟡🔵🇸🇦 #AlNassr

Laporte will sign until June 2026.

Man City to receive package close to €30m.

🇵🇹🇪🇸 Otávio and Laporte will join Al Nassr next week. pic.twitter.com/aMKIEgX9PM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2023