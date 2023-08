El delantero del Real Betis, Borja Iglesias, ha anunciado su intención de dejar la selección española de fútbol, ​​tras las declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol, ​​Luis Rubiales, y su negativa a dimitir tras el escándalo provocado por un beso no consentido con la centrocampista Jenni Hermoso tras la victoria de la selección femenina en el Mundial 2023.

“Estoy triste y decepcionado”, dijo Iglesias, al tiempo que se solidarizaba con su “compañera” Hermoso.

El seleccionado español afirmó que “como futbolista y como persona” no se siente representado por lo ocurrido hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (la sede de la RFEF en Madrid). Iglesias dijo que es ”deplorable que sigan presionando y poniendo el foco en una compañera (Hermoso)”

La dos veces Balón de Oro y campeona del mundo Alexia Putellas, también arremetió en las redes sociales después de que Rubiales pronunciara un discurso muy criticado en Las Rozas.

”Esto es inaceptable. Se acabó. Estoy contigo compañera, Jenni Hermoso”, escribió. Putellas quien es una de las mejores amigas de Hermoso en la selección española y una de las mayores estrellas del fútbol femenino, que ha estado al lado de Hermoso desde el comportamiento inadecuado de Rubiales en Australia.

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes.

— Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023