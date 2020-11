Cantolao no quiere bajar

Con 9 hombres le ganó a Cienciano y se aleja de la zona roja.

A un pie de salvarse. Cantolao se impuso a Cienciano 2-0 con goles de Jarlín Quintero y Yuriel Celi, quienes fueron los salvadores del cuadro chalaco ante los cusqueños. El cotejo se llevó a cabo en el Estadio Monumental y fue de gran alivio para el ‘Delfín’ en su lucha por permanecer en Primera.

En el minuto 36, tras una falta de Edisson Kuncho, el árbitro Kevin Ortega determinó penal en favor de Cantolao que Yuriel Celi no pudo convertir, ya que lanzó el balón unos centímetros fuera del arco.

Por su parte, Cienciano siguió intentando pero no pudo aventajarse y se fue al vestuario sin goles. Ya en el segundo tiempo, apenas iniciado en el minuto 47, Daniel Ferreyra, arquero del conjunto cusqueño, comete una falta y el árbitro cobró nuevamente penal en favor del ‘Delfín’.

Por su parte, Jarlín Quintero se encargó de definir bien desde los doce pasos y los aventajó. Si bien los siguientes minutos Cienciano ejerció mayor presión, no pudo ser contundente, aun cuando Cantolao se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Sandro Rengifo alrededor del minuto 73 por sumar dos tarjetas amarillas.

Minutos después, en el minuto 88, Jarlín Quintero fue también expulsado por dos tarjetas amarillas y Cienciano, pese a la ventaja numérica, no logró descontar en su favor y, más bien, Yuriel Celi aprovechó una contra para poder ejecutar el segundo tanto que se convirtió en el gol del triunfo y romper una mala racha de siete partidos sin ver la victoria.

CANTOLAO 2

José Lozada

—————-

Walter Serrano

José Sánchez

Víctor Salas

Orlando Núñez

——————-

Christian Sánchez

Augusto Solís

Jesús Castillo

Mario Tajima

Yuriel Celi

———————-

Jarlín Quintero

———————–

DT: Jorge Espejo

—————————

CIENCIANO 0

Daniel Ferreyra

———————-

Edisson Kuncho

Lampros Kontogiannis

Ángelo Pizzorno

Luis Trujillo

———————–

Jorge Molina

Johnny Obeso

José Cuero

Deyair Reyes

Luis García

——————–

Adrián Ugarriza

——————-

DT: Marcelo Grioni

————————–

ÁRBITRO: Kevin Ortega

GOLES: Jarlín Quintero 48′, Yuriel Celi 89′ (CAN).

CAMBIOS: Sandro Rengifo x Christian Sánchez, Brayan Arana x Jesús Castillo (CAN). Erick Perleche x José Cuero, Pierre Larrauri x Edison Kuncho, Renato García x Johnny Obezo, Javier Salazar x Deyair Reyes (CIE).

TA: Víctor Salas, Orlando Núñez, Jarli Quintero (CAN). Daniel Ferreyra, Jorge Molina, Edison Kuncho (CIE).

TR: Sandro Rengifo, Jarli Quintero (CAN).

ESTADIO: Monumental (Lima)