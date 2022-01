De Jong: “Me da pena decir que estamos orgullosos de perder”

Frenkie De Jong, mediocampista del FBC Barcelona, brindó declaraciones tras vencer al Deportivo Alavés en condición de visitante.

Tremendo el mensaje que dejo Frenkie De Jong luego de marcar el gol del triunfo ante Deportivo Alavés. El volante del Barcelona brindó declaraciones luego de la victoria culé y dejo duras palabras sobre el ‘orgullo culé’ en los últimos partidos.

El jugador de 24 años habló sobre el triunfo ante Alavés: “La victoria era muy importante porque estamos en una fase difícil de la temporada. Tenemos que mejorar el juego, aunque ha sido muy difícil porque el campo estaba helado. Tenemos que estar más finos con la pelota, especialmente en campo contrario. Así llega el espacio. Vamos demasiado pronto”.

El mediocampista del club culé reveló que siente pena al decir que están orgullos luego de perder un partido: “Se dijo que debíamos estar orgullosos. A mí me da pena decir que estamos orgullosos después de perder contra el Real Madrid. Somos el Barça y no podemos estar orgullosos después de una derrota. Buscamos clasificarnos para la Champions, después ya veremos en qué posición quedamos”.

Por último, el jugador neerlandés fue autocritico con su desempeño en el campo: “Ahora porque marco pueden decir que he jugado bien, pero no es así. La gente no está viendo bien los partidos. Puedo mejorar mucho pero, mi juego tampoco es un desastre”, finalizó.

Cabe mencionar que tras esta victoria, el Barcelona se ubica en la quinta casilla de la liga española con 35 unidades, está a solo un punto en ubicarse en zona de clasificación a la Champions League. El próximo encuentro de los ‘azulgranas’ será uno vital ante Atlético de Madrid, este partido se jugará post fecha FIFA.