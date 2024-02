Declaraciones recientes de Christian Ramos sobre la situación de Paolo Guerrero.

Christian Ramos, el destacado defensor nacional, expresó su sorpresa ante las noticias de una presunta extorsión a Paolo Guerrero, una figura querida por todo el Perú

Christian Ramos se sumó a las opiniones en torno a la situación de Paolo Guerrero y su relación con el club César Vallejo.

En una reciente entrevista con Jesús Arias para el diario RPP Deportes, el exfutbolista de Universitario de Deportes y Alianza Lima compartió su perplejidad ante la noticia de la presunta extorsión a un jugador de fútbol.

El exfutbolista de la Selección Peruana, al referirse a la presunta extorsión que enfrenta Paolo Guerrero, compartió su desconcierto y perplejidad ante la situación. En sus declaraciones, expresó su sorpresa y señalo, “te juro que me parece raro de que lo extorsionen, porque es muy raro que a un jugador o a un futbolista le hagan eso. Me parece rarísimo. Si es que está viviendo eso, me imagino el miedo que debe tener”.

Cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de rescindir contrato con la Universidad César Vallejo (UCV), el futbolista manifestó que tal decisión conllevaría la necesidad de abordar posibles indemnizaciones contractuales.

“Creo que tiene que pensarlo bien y, si no hay opción, buscar otro equipo, pero también sé que es complicado por el tema que tiene que pagar y resolver el contrato. Pero me parece rarísimo que toquen a un jugador y más como Paolo, tan querido en el Perú, en Sudamérica y todo el mundo. Es muy raro”, añadió.

