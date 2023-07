Equipo profesional ingles tendrá como DT a una mujer

Un hecho histórico que quedará grabada en los libros de historia, El Forest Green Rovers de la League Two (Cuarta División del fútbol ingles) ha seleccionado a Hannah Dingley como entrenadora interina y ya es historia del fútbol inglés.

Dingley reemplaza al entrenador saliente Duncan Ferguson, que era el entrenador en curso desde enero.

Ferguson no pudo evitar que el equipo descendiera a la League Two, el nivel más bajo del fútbol inglés profesional, ocasionando así su despido y el puesto de Dingley como DT es interina y temporal, ya que el club busca una solución de tiempo completo.

Dingley se unió a Forest Green hace cuatro años y sigue siendo la única mujer a cargo de la Academia de la Liga de Fútbol Inglesa masculina, según un comunicado del club y llevará a Forest Green al campo el miércoles para su partido amistoso en Melksham Town.

Bajo la propiedad de Vince, Forest Green se ha hecho famoso por intentar marcar la diferencia fuera de la cancha.

En 2017, Forest Green se convirtió en el primer club vegano del mundo, según la Vegan Society. Algunos de sus jugadores incluso cambiaron a una dieta basada en plantas, y pone la sostenibilidad en el centro de todo lo que hace.

La FIFA también nombró a Forest Green como el “club más verde del mundo” en 2017 y continúa encontrando formas innovadoras de reducir su huella de carbono, como canchas orgánicas y entrenadores de equipos eléctricos.

