Gary Correa asegura que eso le jugó en contra en Universitario

Gary Correa, quien juega en Atlético Grau de Piura, explicó las razones por las que no dio la talla el año pasado en Universitario, equipo de donde salió y es hincha. “Estuve más enfocado en agradar al hincha. Eso me jugó en contra, pero también el hecho de no jugar en mi posición”, dijo.

Por otro lado, aseguró que en Grau les sorprendió que todo se juegue en Lima. “Hace dos semanas Lozano nos dijo que era imposible jugarlo en Lima y ahora cambió de parecer. Por regiones era más factible y menor tiempo. Es complicado, pero espero que todo vaya bien”, finalizó.