GOLAZO: Marcos López anota gol en la victoria del San José Earthquakes por la MLS

A los 17 minutos del primer tiempo, Marcos López anotó el 1-1 del San José Earthquakes sobre el Austin por la Major League Soccer. El lateral peruano marcó luego de un fuerte golpe de cabeza.

El partido corresponde a la Conferencia Oeste. El equipo donde milita el peruano, busca salir de una mala racha de tres partidos consecutivos sin ganar. Se ubican en la posición 11 con 27 puntos.

Aunque el club donde milita el peruano no pasa un buen momento en la liga, todo lo contrario ocurre con el lateral izquierdo peruano en la temporada, es titular en su equipo y en la Selección Peruana.

Con la Blanquirroja, Marcos se ha quedado con el puesto de titular, primero en la Copa América Brasil 2021 y luego en las Eliminatorias, donde ha tenido buenas presentaciones.

A rocket off the header. 💥@20Marcos_Lopez equalizes on the set piece. #Quakes74 pic.twitter.com/5I4z7tl819

— Major League Soccer (@MLS) September 19, 2021