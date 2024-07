Guerrero: “Es un jugador para la selección, es muy importante”

Paolo Guerrero opinó sobre la situación de Renato Tapia en la selección peruana y su salida del cuadro para enfrentar la Copa América.

Tras finalizar su participación en la Copa América con la selección peruana, Paolo Guerrero se pronunció sobre la ausencia de Renato Tapia en el torneo.

Como se sabe, hubo un desacuerdo entre el exjugador del Celta de Vigo y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debido a la falta de garantías en caso de lesión durante el torneo sudamericano.

El capitán de la selección lamentó no haber podido hablar con su compañero y la decisión que este tomó. Además, al mismo tiempo aclaró que él no podía hacer nada para cambiar la situación del momento.

“No hablé directamente con Renato Tapia. Esperamos que resolviera su situación. Pasaron unos días y conversamos con el ‘profe’, quien fue claro sobre su decisión, ya que comentó que había hablado con Renato, pero él ya había tomado una decisión. Nosotros, como jugadores, no podíamos hacer nada“, explicó Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero resaltó la importancia de Renato Tapia para la selección y lo crucial que habría sido su participación en la Copa América, subrayando que actualmente no hay muchos jugadores elegiblesen la ‘sele’.

“Personalmente, me habría gustado que Renato estuviera, porque no tenemos muchos jugadores seleccionables. Es un jugador que la selección peruana necesita, es muy importante para todos nosotros. Me habría encantado que hubiera participado en la Copa América con nosotros pero sera para una proxima edición del torneo“, agregó el delantero.