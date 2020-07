Jeremías Bogado: “No quiero volver a vivir lo del año pasado”

* Paraguayo dio detalles del sentir de los jugadores de Municipal tras la salida de Edificaciones

Escribe: Steven Camargo

Deportivo Municipal vivía en dos mundos paralelos. Mientras plantel edil realizan el trabajo riguroso en Huampaní y en las oficinas de Lima, la inestabilidad administrativa llegaba tras el anunció de Edificaciones Inmobiliarias de dejar de invertir en el club. Ante esta situación, Todo Sport se contactó con Jeremías Bogado, extremo izquierdo de Municipal, y nos dio detalles del sentir del plantel edil.

– Es claro que la situación del club en lo administrativo ha tomado un giro inesperado, ¿cómo se ha vivido las últimas horas tras el anunció de Edificaciones de no invertir más?

No sabemos nada de esas cosas que es lo que va a pasar, pero el grupo estamos feliz muy contento con lo que Edificaciones Inmobiliaria está haciendo por nosotros. Nos paga puntual no da todo lo que necesitamos dentro y fuera de la cancha para que estemos enfocado en jugar nada más ojalá se quede para el bien de Municipal porque no quiero volver a pasar lo que pase el año pasado.

– ¿En algún momento tuvieron alguna complicación?

No, no nos han reducido el sueldo tampoco. Hemos cobramos al 100 por ciento y cada fin de mes está nuestra plata en nuestra cuenta eso te motiva a seguir trabajando. Pase lo que pase estamos muy agradecidos con Edificaciones porque la verdad no es sólo de este año que ayuda al club, pero bueno esperemos que se solucione.

– ¿Cómo ha sido el desarrollo de los trabajos en Huampaní?

Muy bien, siguiendo todos los protocolos y nos encontramos en concentración cómo se programó. Entrenando de la mejor manera para el reinicio del Apertura.

– ¿Ha sido complicado regresar a los entrenamientos? Se sabe que han realizado trabajos vía Zoom, pero no debe de ser la misma intensidad a lo que vienen realizando ahora.

Claro, la verdad que tuvimos dos días de adaptación. Desde el lunes pasado que estamos trabajando como debe ser para estar en competencia. No ha sido lo mismo entrenar vía Zoom que en una cancha de fútbol. Ya estamos acá y estamos feliz por eso.

– Y cómo estás ahora en tu salud, ¿has tenido alguna complicación en los entrenamientos o algún compañero tuyo ha tenido terminado sentido?

Todo bien, gracias a Dios. Me estoy preparando y entrenando con ansias para cuando se reinicie el torneo dar lo mejor de mí.

– Hace un tiempo revelaste que tenías pensado ser peruano, ¿llegaste a gestionar tu nacionalidad?

Sí, claro. Estoy buscando eso. Aunque por la paralización que causó la pandemia, pero igual estoy avanzando con eso.

– ¿Y cuánto tiempo se demora para lograr la nacionalización?

Sí todo va bien, a fin de año.