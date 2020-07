Juan Carlos Oblitas: “Es solo el 7.4 por ciento”

Juan Carlos Oblitas afirmó que la FPF y los clubes están cumpliendo al pie de la letra con los protocolos aprobados por el Minsa.

El fútbol no es la excepción. Para el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, no es para alarmarse que se haya presentado casos positivos de la COVID-19 porque el virus está presente no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo.

“Todos sabemos que cuando se iban a realizar los exámenes moleculares, iba a salir gente infectada porque no solo en el Perú sino en el mundo estamos conviviendo con un virus. Hasta la fecha en la FPF se ha realizado 660 pruebas, de las cuales 49 dieron positivas, pero tan solo 34 son jugadores. Es solo el 7.4 por ciento”, dijo Oblitas en Fútbol Como Cancha en RPP Noticias.

Sobre las declaraciones del Ministro de Salud, Víctor Zamora del reinicio del torneo, comentó: “Nosotros en ningún momento hemos incumplido el protocolo. Al contrario, hemos seguido con todo lo que nos aprobó el ministerio de Salud”. acotó. “Me sorprendió lo que dijo el Ministro de Salud. Recién estamos cumpliendo los protocolos. Creo que se confundió el Ministro porque todos sabíamos y sabemos que cuando los exámenes se den iba a haber gente infectada”.