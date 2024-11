¡Luis Ramos mantiene la fe intacta en la bicolor!

Luis Ramos, confía plenamente en el grupo y anhela seguir siendo llamado por Jorge Fossati.

Perú dejó un sin sabor importante en esta fecha doble donde, en Lima, empatamos a cero contra Chile, dejando una pobre imagen sobre todo en ataque. Luego, en nuestra visita a la Bombonera, Argentina nos hizo ver como un equipo novato. El delantero Luis Ramos, quien es nuevo con la bicolor, menciona que mantiene la fe intacta en el grupo y que saldrán de esto adelante.

«Les digo que sigan creyendo en este grupo, hemos salido de situaciones complicadas. Mientras tengamos vida vamos a seguir. Todavía nos faltan partidos y esperamos que podamos salir de esta situación complicada. Los que están arriba de nosotros no están muy lejos en puntos», señaló Luis Ramos.

Si bien, el delantero de Cusco FC, no tuvo acción en estas jornadas, Ramos se siente parte del grupo y afronta la difícil situación con calma. Todavía queda 18 puntos en disputa y dentro del recambio generacional que pedimos, sobre todo en los puestos de arriba, el atacante de 24 años y 1.83 de estatura, está dentro del radar.

«Me preparo de la mejor manera, obviamente todos quieren jugar pero son decisiones del comando técnico que uno respeta. Uno está para aportar. Es mucho aprendizaje, todos estos partidos sirven, me toque o no me toque, sirve para seguir creciendo», agregó Luis Ramos, quien no se marea con los elogios del público y planea seguir trabajando para continuar ganarse un lugar dentro del combinado patrio.

Ya abierto el mercado de pases, Luis Ramos, está en la órbita de los tres grandes de Perú, pero, tendrá que ser muy cuidadoso en si da el salto a otro equipo con mayor jerarquía. El delantero necesita jugar y ser titular para demostrar y si termina anclando en Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal, seguramente, será actor secundario. ¡Veremos!