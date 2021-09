Paolo Guerrero: “Obtuvimos buenos resultados”

Paolo Guerrero, capitán de la Selección Peruana, habló luego de disputarse la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas.

Luego de empatar ante Uruguay, vencer a Venezuela y perder frente a Brasil en esta fecha triple de Clasificatorias. Paolo Guerrero dio su punto de vista sobre el rendimiento de la Selección Peruana en estos tres encuentros eliminatorios.

El delantero del Internacional reveló que Perú logró buenos resultados: “Estuve con mi selección, donde tuvimos buenos resultados. Infelizmente el último no, donde no tuve la oportunidad de participar contra Brasil. De jugar ese partido para mí hubiera sido muy importante, Infelizmente no pude por estar suspendido”.

Actualmente la ‘Blanquirroja’ se ubica en la séptima casilla de las Eliminatorias Sudamericanas con 8 unidades, los dirigidos por Ricardo Gareca se ubican a 5 puntos de alcanzar el quinto lugar, puesto que por ahora pertenece a Colombia.

El goleador histórico de la Selección Peruana contó que ahora se centrará en hacer un buen papel en su club: “Ahora estoy de vuelta con el equipo, con el grupo y preparándonos para el partido del lunes (ante Sport Recife) que va a ser muy importante, donde Internacional necesita urgentemente los tres puntos”, declaró el ‘Depredador’ para la prensa de su equipo.

Cabe mencionar que Paolo Guerrero disputó solo los dos primeros encuentros clasificatorios ante Uruguay y Venezuela, se perdió el partido ante Brasil por acumulación de tarjetas amarillas. El capitán de la bicolor sumó un total de 107 minutos disputados entre los dos partidos que jugó.

En la próxima fecha triple, la Selección Peruana enfrentará a Chile en Lima, Bolivia en La Paz y Argentina en Buenos Aires. Será de vital importancia que la selección sume la mayor cantidad de puntos y que cuente con mayor universo de jugadores posibles. La hinchada espera que Paolo pueda sumar más minutos en su club para que pueda llegar al 100% a los siguientes partidos de Perú.