Para ti, Teddycito

Teddy Cardama dedicó triunfo del Boys a su hijo fallecido.

Para el entrenador de Sport Boys, Teddy Cardama, fue imposible no acordarse de su hijo, también entrenador e hincha confeso del cuadro rosado, quien falleció en abril pasado de leucemia. Tomó el buzo del equipo motivado por ello en septiembre y ganó casi el 54 por ciento de los puntos que disputó, logrando el objetivo que era salvar la categoría.

“Llevo todos los días en mi corazón a Teddycito era mi hijo, mi amigo, mi colega, era todo. Hay una conexión con él y va a seguir hasta que me lo vuelva a encontrar. Una semana antes de partir, (mi hijo) me dijo que vuelva a dirigir, y si es al Boys, mucho mejor. Eso también me impulsó a estar acá”, declaró.