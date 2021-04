Prado y Pretell salen en lista

Concentran para enfrentar al ‘Muni’ en la cuarta fecha.

A pesar de no tener ningún partido esta semana, Sporting Cristal trabaja duro en La Florida para no perder el ritmo. Los celestes ya pasaron la página del triunfo y las dos goleadas, como también del amistoso de práctica que no llegaron a concertar y se enfocan en el duelo del próximo martes ante un muy golpeado Deportivo Municipal.

A la inclusión del lateral Percy Prado en la lista de 18 jugadores, se unirá también el volante Jesús Pretell, en quien Roberto Mosquera ha depositado siempre su confianza y señaló antes que será una pieza muy importante.

La idea de Mosquera es que tanto Prado como Pretell tengan rodaje, pero recién el domingo habría una lista definida. Recordemos que el ‘Candado’ iba a ser parte del duelo ante Alianza Universidad, pero la recuperación de Nilson Loyola hizo cambiar los planes.

Por otro lado, ayer le quitaron el clavo a Gianfranco Chávez que se le colocó en el dedo gordo del pie. Su recuperación mantiene su curso normal y pronto hará terapia para que pueda volver a pisar con normalidad. Evoluciona bien y si sigue así, en un mes volvería a las canchas.