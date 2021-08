Ricardo Gareca sobre fecha triple de Eliminatorias: “Me tengo que acomodar a estas improvisaciones a último momento”

El DT de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se mostró inconforme sobre los constantes cambios en el fixture de CONMEBOL

Inconforme, pero con la visión firme de cumplir el objetivo con la Selección Peruana. Ricardo Gareca mostró incomodidad sobre los constantes cambios que realizan en el fixture de las Eliminatorias. El ‘Tigre’ tendrá que dejar de lado este fastidio y concentrarse para afrontar la próxima fecha triple de la ‘Blanquirroja’.

“Bueno, me tengo que acomodar a estas improvisaciones a último momento que supongo están más que nada vinculadas a la pandemia. Lo tengo que tomar con calma, pero por sobre todas las cosas preparado para lo que se presente”, declaró Gareca en diálogo con el periodista argentino Martín Liberman.

Ricardo Gareca tiene claro que la Selección Peruana tiene que estar mentalizada en sacar buenos resultados en lo que queda de las Eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022. Asimismo, le deja un sabor agrio el tener que cerrar la primera fase de las clasificatorias con Brasil.

“No me gusta hacerme el malasangre por cosas que no puedo cambiar. Por eso prefiero estar enfocado, que me agarre enfocado para estar bien predispuesto para los partidos. Como han sucedido tantos cambios. Brasil antes que termine la primera ronda yo ya termino de enfrentarlos dos veces, algo medio inédito por lo menos en el caso nuestro”, finalizó el ‘Tigre’.

Próximos encuentros de Perú en Eliminatorias

Por lo pronto, el cronograma de rivales para setiembre ya fue definida. Los duelos contra los ‘charrúas’ está programado para el jueves 2 de setiembre desde las 8:00 p.m., mientras que frente a los ‘llaneros’ será el domingo 5 a la misma hora, ambos en el Estadio Nacional. El choque contra la ‘Canarinha’ será el jueves 9 a las 7:30 p.m. en el Maracaná.