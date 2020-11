Santos diablos

San Martín derrotó 2-1 a Cantolao y aún quiere un cupo a la Sudamericana.

La Universidad San Martín venció 1-2 a la Academia Cantolao en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. El cuadro santo está a la espera de varios resultados para en la última fecha lograr la hazaña de obtener el último cupo a la Copa Sudamericana. Mientras tanto, el ‘Delfín’, deberá esperar que Carlos Stein y Atlético Grau no ganen mañana sus partidos para decir que son de Primera División.

Cantolao sabía que necesitaba el resultado para mantener la tranquilidad y todo el partido llegaría con más peligro. La ocasión más clara fue un bombazo de Yuriel Celi que de no ser por la intervención de Diego Penny era un golazo. San Martín se encontró a los 16 minutos con un penal que le cometieron a Sebastián Gonzales, cuyo disparo atajó Erick Delgado y el rebote fue tomado por Jordan Guivin quien fusiló el arco chalaco para el 0-1. Pese a ello, Cantolao buscaba el empate pero Penny fue figura y responsable que su equipo se vaya con ventaja al descanso.

En el segundo tiempo, San Martín buscaba estirar la ventaja, pero Cantolao estaba más cerca del empate. Las ocasiones perdidas las terminarían pagando caro y Gonzales puso el 0-2 para la San Martín a los 72 minutos. Hasta que a los 80, Cantolao descontaría pues el golero Pedro Ynamine, quien entró porque Penny sintió una molestia en el hombro izquierdo, cometió una falta sobre Sandro Rengifo en el área y Jarlín Quintero ejecutó bien de penal para el 1-2.

En los últimos minutos, Cantolao arrinconó al cuadro santo, ante las dudas de Ynamine, pero no pudo rescatar un punto en este partido.

DATO: Al parecer, Sandro Rengifo no va más en Cantolao la próxima temporada. Tiene ofertas de UTC de Cajamarca, Sport Huancayo y Cusco FC. En el exterior maneja las de Deportes Antofagasta de Chile y el Kansas City de la MLS estadounidense.

CANTOLAO (1)

Erick Delgado

—

Walter Serrano

José Sánchez

Víctor Salas

Orlando Núñez

—

Augusto Solís

Jesús Castillo

Jarlín Quintero

Junior Ponce

—

Yuriel Celi

Mario Ceballos

—

DT: Jorge Espejo

——————-

U. SAN MARTÍN (2)

Diego Penny

—

Luis Garro

Werner Schuler

José Luján

José Bolívar

—

Jordan Guivin

Jhon Vega

Jairo Concha

—

Gaspar Gentile

Yamir Oliva

Sebastián Gonzales

—

DT: Héctor Bidoglio

—————-

ÁRBITRO: Víctor Hugo Carrillo

LÍNEAS: Víctor Ráez, Leonar Soto

CUARTO: Luis Seminario

GOLES: Jarlín Quintero 80′ (CAN). Jordan Guivin 17′, Sebastián Gonzales 72′ (USMP).

CAMBIOS: Orlando Contreras x Víctor Salas, Sandro Rengifo x Mario Ceballos, Christian Sánchez x Augusto Solís (CAN). Franco Zanelatto x Sebastián Gonzales, Pedro Ynamine x Diego Penny, Jefferson Portales x Gaspar Gentille, Nicolás Figueroa x Yamir Oliva, Alfonso Barco x Jairo Concha (USMP).

TA: Orlando Contreras (CAN). Jordan Guivin (USMP)

ESTADIO: Iván Elías Moreno (Lima).