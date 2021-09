Se disculpó con Aldo Corzo: “Un comentario infeliz”

Hernán Barcos reconoció que realizó un comentario fuera de lugar hacia Aldo Corzo en la transmisión en vivo luego de la victoria de Alianza Lima

Con doblete de Hernán Barcos, Alianza Lima descansa tranquilamente en lo más alto de la tabla de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021. Actualmente, los blanquiazules se mantienen punteros con 27 puntos y como es costumbre, Hernán Barcos compartió la victoria con sus compañeros en una transmisión en vivo.

Todo iba bien en la transmisión desde el vestuario del Alberto Gallardo hasta que el ‘Pirata’ se acercó al Oslimg Mora y soltó un comentario vinculándolo con la Selección Peruana. Asimismo, el argentino mencionó que el lateral merece el puesto que ocupa Aldo Corzo.

La declaración del ‘Pirata’ se viralizó en todas las redes sociales armándose una gran polémica. Es por eso que el experimentado delantero no tuvo mejor alternativa que dar la cara para reconocer el error cometido disculpándose con el jugador de Universitario de Deportes.

“Quiero pedirle disculpas a Aldo Corzo. Hoy dije un comentario que Oslimg (Mora) está para la selección, que no me digan que Corzo y no sé qué… Fue un comentario fuera de lugar y no lo dije pensando ni queriendo perjudicar a Aldo Corzo”, expresó el ex Liga de Quito en una conversación con el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

En la misma línea, el argentino destacó algunos aspectos del marcador de la ‘Blanquirroja’ y reiteró que lo expresado estuvo errado. “Por el contrario, sé que es un gran profesional, me tocó enfrentarlo y por comentarios sé que es un gran profesional, no tengo nada en contra de él. Fue un comentario infeliz, lamentablemente”, concluyó.