“Se viene un partido con una selección de élite”: ‘Cuto’ Guadalupe

Luis ‘Cuto’ Guadalupe, ex integrante de la Selección Peruana, habló sobre los partidos jugados por Perú y respecto al próximo contra Brasil.

Lleno de fe y humildad, Luis Guadalupe brindó declaraciones sobre los encuentros jugados por Perú estas dos últimas fechas y respecto al duelo del jueves ante la temida Brasil. El ‘Cuto’ también dio su perspectiva sobre las polémicas declaraciones del ‘Chorri’ Palacios.

El ex defensor habló sobre el empate en casa ante la ‘Celeste’: “El partido con Uruguay, fue un partido donde se pudo lograr tres puntos, pero a veces el rival te da esa chance de equivocarte en jugadas contrarias. Ese día los uruguayos no encontraron el gol por mérito propio, sino fue por un error de nosotros en salida”.

El futbolista de 45 años se refirió al error de Anderson Santamaría, el cual provocó el gol del empate ante Uruguay: “Santamaría es un futbolista que ya ha demostrado que tiene la capacidad para poder desempeñarse de central, que puede hacer las cosas bien, pero en situaciones de emergencia siempre lo más preferible es reventar el balón”.

El ex jugador de Universitario de Deportes también comentó sobre el triunfo ante Venezuela del domingo: “El segundo partido ante Venezuela no se pudo ver un nivel alto, pero yo estoy contento porque lo que se quería era ganarlo a como dé lugar. Al frente encontraron una selección que ha evolucionado mucho y que cuenta con futbolistas muy buenos”.

El popular ‘Cuto’ se animó a hablar sobre el partido del jueves ante Brasil: “Se viene un gran partido con una selección de élite que cuenta con un plantel amplio y bueno. Para mí en lo personal sería ideal poder sacar al menos un punto, porque sabemos que al frente tenemos una selección que viene un poquito descansada, ya que no pudo jugar el partido contra Argentina. De hecho, va a ser un partido muy duro”.

Respaldó al ‘Chorri’

El creador de la frase: ‘La fe es lo más lindo de la vida’. Se pronunció acerca de las declaraciones del ‘Chorri’ Palacios hacia algunos seleccionados: “A veces uno puede no tomarlo bien porque está con toda la calentura, pero el ‘Chorri’ no lo ha hecho con mala intención. Él ha dado su punto de vista y eso se respeta. Lo primero es eso, el respeto. Cada uno tiene una trayectoria y creo que no era necesario ventilar algo públicamente. Se ha hecho un circo de algo a lo que no le veo tanta cosa”.