Zidane: “Con Hazard hay que tener paciencia”

Zinedine Zidane valoró el triunfo sólido de su equipo y felicitó al equipo por el esfuerzo.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, felicitó al equipo blanco por el esfuerzo sin destacar un nombre en particular y avisó que con Hazard hay que tener paciencia. Además, los merengues lograron su undécima victoria del curso a costa de un Celta de Vigo que vio cortada su racha positiva desde el aterrizaje de Coudet en el banquillo.

Valoración general: “Hicimos un partido completo desde el inicio hasta el final porque lo controlamos, tuvimos un gran equilibrio defensivo, a la hora de presionar arriba lo hicimos muy bien”.

La amenaza en este partido: “Aspas hacía muy bien las rupturas a la espalda pero metimos el primero y desde ahí controlamos muy bien el partido”.

El tiempo que cree que le queda a Ramos: “Yo le veo bien porque está convencido de seguir y eso es lo más importante. Le veo muchos años jugando al fútbol porque además es uno que se cuida mucho. Si quieres seguir y te cuidas tienes muchas opciones de seguir mucho tiempo y no me sorprende lo que hace”.

Las sensaciones: “De sensaciones muy bien, incluso también en Elche. La cosa es que cuando no metes el segundo tienes riesgo porque el rival también tiene momentos fuertes y hay que tenerlo en cuenta. Acabamos de hacer de nueve partidos seis victorias y tres empates. Hay que seguir porque esto es largo”.

El estado de forma de los suyos: “Todos quieren jugar. Luego tengo que elegir pero están todos bien. Lucas… Marco… No puedo decir uno o dos nombres porque el éxito es de todos”.

Hazard y sus lesiones: “Lo importante es que esté bien, le ha tocado este año vivir estos momentos complicados y no me gusta nunca y nunca le ha pasado nada antes de la lesión que ha tenido en el Madrid. Siempre jugaba con regularidad y tiene que aceptar eso. Lo que queremos nosotros es que cuando vuelva que esté para siempre. Tranquilidad. Lo necesitamos y lo queremos en el equipo pero no queremos hacer tonterías de volver rápido y que pase algo. Paciencia”.

La clave de Benzema: “El trabajo, la implicación, seguridad en sí mismo y su juego siempre lo ha tenido. Hemos hablado mucho de que no marcaba pero no era lo más importante y está demostrando que es muy importante, pero para la gente que no lo pensaba, no para mí. Mañana no vamos a tener un partido fácil, quería decirlo porque no hemos hablado del partido”.

Luchar por la liga: “Van a estar todos los equipos ahí. Esto es largo. Hay muchos partidos. Nosotros a seguir con lo que podemos controlar, que es lo nuestro”.