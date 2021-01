Alex Valera: “Dejaré la vida por Universitario”

Se inició en la Copa Perú y cuenta que ante Racing en Huamachuco los agarraron a piedrazos.

Escribe:

GABRIEL ANGELES

¿Cuál es tu principal sensación como nuevo jugador de Universitario de Deportes?

Estoy contento y muy agradecido por la oportunidad que me están dando para la campaña 2021 y para la Copa Libertadores que se acerca. Estoy mentalizado en trabajar duro.

¿Qué podrían esperar los hinchas de la ‘U’ de Alex Valera?

Voy a correr hasta el último minuto, poner garra, esforzarme y trabajar duro para salir goleador. Dejaré la vida por la ‘U’.

¿Qué más prometes?

Les diría que hay revanchas. Levantar el título 27 para Universitario y qué mejor si yo estoy presente.

¿Has hablado con el profesor Ángel Comizzo?

Todavía no, seguro en el transcurso de los días se hablaré con el profesor. Imagino que ya se fue de vacaciones para ver a la familia. Antes de la pretemporada nos estaremos juntando.

¿Qué opinas de él y su campaña con la ‘U’?

Es un gran técnico, ha hecho una buena campaña. Lamentablemente no pudo campeonar, pero este año será su revancha. Espero acomodarme a su estilo de juego lo más rápido posible.

¿Viste la final de la ‘U’ contra Cristal?

Sí, claro que sí. Mérito de Cristal que alzó la Copa.

¿Podrás igualar a Dos Santos?

Jonathan hizo una buena campaña, dejó la valla muy alta. Pero bueno, yo quiero también seguir anotando goles, ayudar a campeonar y también salir al extranjero.

¿Es verdad que te habló Alianza Lima?

La verdad estuve escuchando las propuestas de todos, yo no tenía nada concreto. Siempre dije que al final del campeonato iba a saber mi futuro. Conversaba con mi representante todos los días y me decidí por Universitario.

¿Qué otras propuestas has tenido?

Equipos de provincia, Deportivo Municipal, Alianza. Y bueno, desde el primer día que hablamos con Universitario también estuvieron muy interesados.

¿Por qué te decidiste por la ‘U’?

Mientras no tenía una hoja firmada no podía decir que era de Universitario. Así que ahora ya me siento parte del club y puedo salir a declarar.

El año pasado fuiste convocado a la selección, pero la pandemia terminó perjudicándote. ¿Aún mantienes contacto con el comando técnico?

He seguido yendo a la Videna a entrenar. Pienso en volver de aquí en una semana y media a Lima y antes de la pretemporada comenzar a moverme un poco en la Videna.

¿Qué tan importante para ti es ser titular en la ‘U’ sabiendo que Gareca evalúa la continuidad para convocar a la selección?

Para mí bastante. En primer lugar, para agarrar confianza, en segundo, para que estén más interesados en la selección por mí y salir goleador del torneo.

¿Qué crees que se debería mejorar en el torneo?

Las canchas, deberían utilizar un poco más de canchas regadas. Porque en torneos como la Copa Libertadores se juega en estadios así, el fútbol se juega diferente.

¿Cuál fue el peor lugar que te tocó en Copa Perú?

Fue en Huamachuco. Me acuerdo, fue contra el Racing en el 2016. Desde que entramos la hinchada nos agarró a piedrazos. Eso fue la primera vez que entré a un estadio lleno y tuve ese recibimiento.

¿Qué opinas de las críticas hacia la Copa Perú, como por ejemplo, que no debe dar ascenso directo a la Liga 1?

Yo creo que hay bastantes equipos de Copa Perú, que pueden jugar Liga 1. La Federación debería analizar ese tema ya que hay varios equipos con buena logística. Por ejemplo, el Deportivo Garcilaso donde estuve y sé que hay más equipos que la tienen. Creo que si no hay ascenso en Copa Perú directo a la Liga 1, se debería cambiar el nombre. Pero yo no quisiera que esa Copa se elimine.

¿Fue la Copa Libertadores la razón para firmar por la ‘U’?

Universitario es un equipo grande, va a jugar torneos importantes que me van a ayudar a mí para seguir ganando experiencia profesionalmente y poder ganarme un puesto en la selección.

¿Cómo lidiar con una presión mediática en un equipo grande?

La verdad no me siento presionado, me siento tranquilo. Estoy con toda la confianza, me siento capaz de poder hacer las cosas bien. Es más, siento la confianza del hincha, hay quienes me dicen bienvenido o felicidades y esas cosas me ayudan a comenzar el campeonato con buen pie.

¿Qué se viene para ti en estos días de fiestas?

Descansar con la familia acá en Chiclayo y también no dejar de entrenar para que el comienzo de año no sea muy fuerte para mí.

——————

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: Alex Eduardo

APELLIDOS: Valera Sandoval

L NACIMIENTO: Pomalca, Lambayeque (Perú)

F NACIMIENTO: 16 de mayo 1996

CLUBES:

Molinos El Pirata (2016)

Carlos Stein (2017)

Molinos El Pirata (2018)

Deportivo Garcilaso (2019)

Deportivo Llacuabamba (2019-20)

Universitario (2021)

LOGROS:

Copa Perú con Molinos El Pirata (2018)

Ascenso a Liga 1 con Llacuabamba (2019)

DISTINCIONES:

Máximo anotador en Copa Perú (2019)

Delantero en Once ideal SAFAP (2020)

SELECCIÓN: Convocado 1° Fecha doble ante Paraguay y Brasil por las clasificatorias a Qatar 2022.