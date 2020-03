“Álvarez siempre me apoya”

Golero Solís indicó que no hay rivalidad con el ‘Pato’ por ser titular en el arco celeste

Sporting Cristal tiene nuevo arquero titular. Renato Solís se ganó la confianza. Manuel

Barreto le dio la oportunidad y Roberto Mosquera lo reafirmó. De hecho, el hincha

‘celeste’ está contento con las actuaciones del joven portero, que es fanático de Ter

Stegen y Neuer. “No es que siga los partidos de ellos, pero veo cosas puntuales de

ellos”, reveló.

En conferencia de prensa, Renato Solís habló del momento que vive en Sporting Cristal

y aprovechó la oportunidad para revelar su relación con Roberto Mosquera. “El equipo

está como siempre, con ganas de trabajar. Con Roberto estamos bien, conociéndolo

cada vez más y su tipo de juego”, afirmó.

“Le debo mucho a Manuel (Barreto) que confió en mí, me dio la oportunidad de estar de

titular. Mientras más partidos pasen me siento más cómodo. Todos vamos tomando la

idea de juego del equipo”, añadió.

Es preciso destacar que Patricio Álvarez era el arquero titular de Sporting Cristal, pero

Renato Solís atraviesa un excelente momento y seguirá bajo los tres palos con Roberto

Mosquera como DT.

“Con Patricio siempre primero es el profesionalismo, es un arquerazo. Él siempre me ha

apoyado y yo también lo he apoyado siempre”, respondió Solís sobre su competencia

con el ‘Pato’.