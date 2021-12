Cayetano: “Gregorio Pérez me dijo que principalmente venía de volante”

Ángel Cayetano, flamante jugador de Universitario de Deportes, habló tras conocerse su fichaje por el conjunto merengue.

El martes se anunció en conferencia de prensa que Ángel Cayetano, mediocampista uruguayo, había llegado a un acuerdo para ser jugador de Universitario de Deportes. El volante defensivo ‘charrúa’ llegará este viernes al Perú, pero antes se animó a dar declaraciones como nuevo jugador ‘crema’.

El futbolista de 30 años reveló que su contrato constará de un año y que, por perdido de Gregorio Pérez, jugará de ‘5’: “Me enteré del interés que tenía Gregorio, luego conversé con él y se dio la negociación con Universitario. El contrato es de un año. Gregorio Pérez me dijo que principalmente venía de volante. Tengo conocimiento del fútbol peruano, sé que es más dinámico y va a ser toda una adaptación linda y un desafío”.

El nuevo volante de Universitario mencionó algunas de sus características como futbolista: “Toda mi vida he jugado de volante central. Me gusta acompañar al equipo cuando va al ataque, también hacer respaldos y no tengo problema si me toca llegar a rematar. Este año me tocó jugar en la defensa”, declaró en RPP Deportes.

Por último, el mediocampista crema reveló que, por su pasado en Real Garcilaso, se encuentra adaptado al fútbol peruano: “Siempre quise regresar a Perú luego de jugar por Real Garcilaso, pero no se dio por una cosa u otra. Sí pude jugar en la selva, llano y altura. Eso también es un desafío de adaptación”, sentenció.

Cabe mencionar que la flamante contratación de Universitario de Deportes llega procedente de Cerro Largo de Uruguay, club en donde jugó 29 partidos en todo el año registrando 5 goles y 1 asistencia.