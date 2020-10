De pica, de rabia y pena

Si hay algo que ya no se podía soportar, era ver una derrota más de Alianza Lima ante San Martín y es que era ilógico que un equipo tan joven le gane, pero así fue. Es más, para renegar más, Carlos Ascues falló un penal. Los blanquiazules cayeron por 1-0 ante los santos por la fecha 18 de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.

En el primer tiempo, el árbitro Edwin Ordóñez determinó un penal a favor de los ‘blanquiazules’ apenas en el minuto 4; sin embargo, Carlos Ascues lo erró desde los doce pasos ante el arco de Diego Penny. El resto de la primera parte, los dirigidos por Mario Salas tuvieron mayor control y posesión del balón; sin embargo, no pudieron concretar frente al arco ‘santo’. Por su parte, los dirigidos por Héctor Bidoglio no tuvieron muchas jugadas claras de gol ante el arco de Steven Rivadeneyra.

Sin embargo, ya en el segundo tiempo, San Martín salió con mayor potencia en el ataque y se acercaron mucho más al arco íntimo, que comenzó a mostrar algunos problemas entre el medio campo y la defensa.

Ya en el minuto 62, tras una jugada de ataque por la pérdida de balón por parte de Carlos Montoya, el balón le quedó a Gentile para poder rematar. Si bien pateó al arco, Steven Rivadeneyra logró despejarlo, pero el rebote le quedó a Jordán Guivin para poder abrir el marcador.

Minutos después, en el minuto 76, Francisco Duclós, el lateral izquierdo de Alianza Lima, fue amonestado con una segunda tarjeta amarilla y vio la tarjeta roja. Por lo que quedaron en desventaja numérica.

Finalmente, los grones no pudieron revertir el 1-0 ante los de Santa Anita. Su próximo encuentro será ante Cienciano el sábado 17 de octubre a las 3:30 pm en el estadio Iván Elías Moreno.

EL DATO

La situación aliancista ya es insostenible y se rumorea la renuncia de Mario Salas a la dirección técnica.

ALIANZA LIMA (0)

Steven Rivadeneyra

—————————

Aldair Salazar

Carlos Montoya

Francisco Duclós

Anthony Rosell

——————————–

Josepmir Ballón

Carlos Ascues

Miguel Cornejo

—————————-

Oslimg Mora

Kevin Ferreyra

Gonzalo Sánchez

————————–

DT: Mario Salas

—————————-

SAN MARTÍN (1)

Diego Penny

—————————

Saúl Salas

Jefferson Portales

José Luján

José Bolívar

————————–

Jhon Vega

Jordán Guivin

Jairo Concha

——————————

Fabio Zanelatto

Gaspar Gentile

Sebastián Gonzales

——————————

DT: Héctor Bidoglio

——————

ÁRBITRO: Edwin Ordoñez

GOLES: Jordán Guivin (SMP).

CAMBIOS: Sandro Cavero x Miguel Cornejo, Alexi Gómez x Oslimg Mora, Beto da Silva x Kevin Ferreyra (AL). Luis Garro x Fabio Zanelatto, Santiago Rebagliatti x Sebastián Gonzales, Yamir Oliva x Gaspar Gentile, Nicolás Figueroa x Jairo Concha (SMP).

TA: Aldair Salazar, Francisco Duclós, Anthony Rosell, Carlos Ascues, Alexi Gómez, Miguel Cornejo (AL). Saúl Salas, Jordán Guivin, Fabio Zanelatto (SMP).

TR: Francisco Duclós (AL).

ESTADIO: Alberto Gallardo (Lima)

LA PALABRA

JORDAN GUIVIN (San Martín)

“Estamos felices de lograr este triunfo, veníamos de empatar, ahora ganarle a Alianza, que es un equipo grande, siempre es bueno. Suma en la tabla, suma en lo anímico. Es una felicidad para nosotros, para nuestras familias y para el club. Hicimos lo que entrenamos. Hubo el funcionamiento que nos pidió el profesor, es por eso que se nos dio el triunfo”.

STEVEN RIVADENEYRA (Alianza Lima)

“Son esos partidos no nos asentamos bien, tuvimos jugadas en las que pudimos liquidarlas desde un inicio y no fue así. Tenemos que seguir corrigiendo, tenemos que levantar ya porque se nos está complicando. Es un momento de crisis futbolística, somos conscientes de eso. Las recuperaciones a veces no nos alcanzan, somos ahora un plantel corto, ya que hubo compañeros que se fueron. Tenemos que sobreponernos ante ello y poner las barbas en remojo y sacar resultados positivos. Hay muchas cosas que nos están faltando, que lo hablaremos en la interna, pero ya necesitamos ganar”.