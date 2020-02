El VAR en el fútbol peruano

Escribe: Walter Chatter

(Ex árbitro FIFA)

El pasado 26 de diciembre del 2019, Claudio Tapia, presidente de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le puso fecha a la implementación de la Asistencia Arbitral por Video en la Argentina. En una entrevista que dio a TyC Sports se refirió al nivel del arbitraje argentino y dio detalle de los pasos que restan para que el VAR se implemente en la Súper Liga. Dijo que el próximo año 2021 van a implementar este sistema VAR pues ya han terminado la primera etapa y han de pasar a la segunda que es la capacitación y la preparación de los árbitros que van a manejar la tecnología.

La Liga de fútbol argentino es superior a la liga peruana. Con campeonatos muy competitivos y con equipos que mueven mucho más dinero que lo que presenta el fútbol peruano. Sin embargo hemos leído una entrevista al Sr. Juan Sulca, actual presidente de la CONAR, que de todas maneras van implementar en este mismo año la tecnología del VAR en el futbol peruano. Otra improvisación. Si el futbol argentino está tomando con más calma tal decisión de implementación, es porque esa Liga desea hacer las cosas bien y no tengan ‘tormentos’ en el uso de esta tecnología.

Acaso el fútbol o el arbitraje peruano es superior al de Argentina. Tengo que hacer notar que el arbitraje peruano en general está atravesando por una cierta deficiencia de capacitación que viene desde hace años. Los diversos errores de los colegiados en los partidos de estas tres primeras fechas así lo demuestran. Cuál es el apuro del Sr. Sulca. La CONAR debe de centrarse en dar una mejor capacitación a sus dirigidos que la que han estado siguiendo. Piensen primero en mejorar el arbitraje peruano en todas sus formas.

Uno solo pregunta, a quién ustedes pueden encontrar para capacitar respecto al VAR si solo tienen a dos o máximo tres FIFA que ha seguido algunos cursos al respecto y en la práctica del uso del VAR creo que han tenido unos dos o tres partidos. ¿Eso le puede llamar experiencia para de inmediato hacer funcionar esta tecnología?. No creo que eso de instalar el VAR en el futbol peruano sea su idea. Estoy casi convencido que esta disposición viene de más arriba. Los de la CONAR tienen que pensar que después de estas tres fechas han encontrado jueces con arbitraje muy pobre, no propio de jueces de primera categoría. En consecuencia, la mira es ver o mejorar el arbitraje nacional. El VAR se inventó para dilucidar ciertos problemas y/o errores durante ciertas partes de juego. El VAR no va a enseñar a ser jueces a los que dirigen y designan. La enseñanza y capacitación es su tarea inmediata.