“Estoy esperando qué decide el Perú”

Miguel Paniagua no viaja a Paraguay porque su esposa está embarazada.

El volante paraguayo de Cusco FC, Miguel Paniagua, se mantiene en la ciudad imperial en estos días del COVID-19 y asegura que no piensa regresar a su país de origen por el embarazo de su esposa. “No voy a Paraguay porque mi esposa está embarazada de seis meses y no puedo arriesgar a ella ni a mis hijos. Estoy esperando qué decide el Estado del Perú y qué opciones me da el club también”, señaló Paniagua.

Además, comentó para el programa paraguayo Cardinal Deportivo la situación que se vive en el Perú. “Van 60 días de todo este tema. Estamos entrenando de forma individual porque hay una posibilidad de la vuelta. Hay más de 70 mil infectados. Pienso que no se va a liberar en uno o dos meses”, finalizó.