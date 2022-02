Franco Navarro: “Si a Cristal le das una ventaja, te vacuna”

Franco Navarro, entrenador de la Universidad Técnica de Cajamarca, habló en conferencia de prensa tras caer ante Sporting Cristal.

Dejaron todo, pero no bastó. La Universidad Técnica de Cajamarca no pudo en su visita en el Alberto Gallardo y cayó 3-2 ante Sporting Cristal por la fecha 4 de la Liga 1; el ‘Gavilán del Norte’ complicó en más de una oportunidad a los celestes, pero se fueron sin nada. Franco Navarro, entrenador del UTC, se pronunció en rueda de prensa sobre este cotejo.

El DT de 60 años analizó el partido en el Gallardo: “En el primer tiempo nos costó hacer lo que trabajamos la semana. Cristal fue protagonista, dueño de la pelota y generó situaciones de peligro; pero el árbitro inventó el penal. En el segundo tiempo, fuimos un equipo más vertical y ordenado. Lo fuimos a buscar y obligamos a Cristal a poner un defensor más”.

El entrenador de UTC manifestó que estos partidos le servirá a su escuadra para ir mejorando: “Los partidos oficiales nos permiten ir mejorando, vamos a pelear la posibilidad de estar entre los primeros. Queremos ser fuertes de locales y de visita la vamos a pelear. No nos alcanzó y felicitamos a Cristal”.

El exfutbolista de la Selección Peruana mencionó que no le puedes dar ventaja a Cristal en un partido así: “No podemos desordenarnos del principio porque Cristal es uno de los mejores equipos de los últimos años. Si a Cristal le das una ventaja, te vacuna y así fue. Nos descuidamos y te generan, incluso estando ordenados porque ellos tienen capacidad”.

Para concluir, el estratega peruano habló sobre John Marchán: “Normalmente, los jugadores que están a préstamo no que jueguen contra sus equipos. Pensé que tenía esa cláusula, pero no. Entró y no hubo problemas. Cristal fue claro. No tenía ningún impedimento”, finalizó.