“Le dejo una buena base a Franco”

‘Chino’ Rivera le desea lo mejor a su amigo y sabe que tendrá éxito.

El ex-entrenador de Deportivo Municipal, Víctor ‘Chino’ Rivera, ofreció unas palabras luego de dejar el club edil, al cual dirigió desde el 2018. “Me da gusto haber mantenido al equipo en Primera. Fue un torneo enredado y complicado. Han sido tres años donde he sorteado mil dificultades pero me hice fuerte. Lo más importante que me queda de Municipal es la entrega de los chicos. Dejamos una buena base de jugadores jóvenes para que empiece un nuevo proceso con el técnico que es mi amigo Franco Navarro, que estoy seguro que va a tener una linda y exitosa etapa en el club”, señaló.

Además, comentó cómo vivió las horas posteriores a su desvinculación, tras jugar ante Melgar en la última fecha. “Luego del partido me hicieron un almuerzo de despedida los jugadores. He tenido un par de conversaciones, pero el fútbol a uno lo va llevando. Esperaremos a ver qué es lo que se viene”.

Por último, opinó sobre el descenso histórico de Alianza Lima a la Liga 2. “No me imaginé en ningún momento que ellos iban a descender. Ha sido un golpe porque he trabajado en divisiones menores de Alianza, estuve como asistente en el título de 2001, cuando campeonaron por su Centenario”, finalizó.