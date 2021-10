Martins sobre Gallese: “Su arquero fue increíble”

Marcelo Martins, jugador de la Selección Boliviana, habló tras vencer a Perú en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

El mejor jugador de la Selección Peruana en el duelo ante Bolivia fue Pedro Gallese y eso lo sabe bien Marcelo Martins. El delantero de la ‘verde’ elogió la actuación del ‘Pulpo’ en el partido entre Perú y Bolivia.

El goleador de la selección altiplánica destacó la labor de Pedro Gallese tildándola de increíble: “Su arquero fue increíble, hizo un montón de atajadas y mantuvo el cero. Ahora nosotros debemos cambiar el chip lo más rápido posible y que esta confianza transmita para hacer un mejor partido el jueves”.

El delantero de 34 años también elogió la unión que hay en la Selección Boliviana: “Muchas veces el sufrir de esta manera te hace tener un grupo, un equipo, que no solo dependa de un jugador. Aunque nos quedamos con un jugador menos, estábamos unidos y no dejamos de intentar. Parecía que la pelota no quería entrar, no estábamos en nuestro día”.

Por último, el ‘9’ de la ‘Verde’ reveló que están obligados a ganar todos sus partidos de local en lo que resta de las Eliminatorias: “Nosotros siempre estamos obligados a sumar de local, porque hemos perdido puntos en casa y ahora tenemos la oportunidad de rescatarlos para nuestro objetivo que es la clasificación al mundial. Yo lo veo de una manera muy clara, que si ganamos nos metemos de nuevo en la pelea por la clasificación, el cuarto o quinto lugar es lo que quiere Bolivia”, sentenció.