“No me sorprende que llegue Comizzo”

Gregorio Pérez confesó que se veía venir la vuelta del argentino

Siguen las decepciones. Gregorio Pérez confesó que no le sorprendió la rápida contratación de Ángel Comizzo en su reemplazo. “No me sorprendió para nada, en lo absoluto, porque lo intuía y después lo confirmé. Es lógico y no es que tenga informantes, pero hoy las noticias corren muy rápido con las redes sociales y las relaciones que uno puede tener. De repente alguien piensa que desconozco cosas, pero estoy informado y no me sorprendió para nada. Estaba cien por ciento seguro que regresaría el técnico argentino”, declaró a UCI Noticias.

Sin embargo, el ‘Goyo’ no guarda resentimiento con el Perú y dijo que volvería a dirigir en nuestro país. “Con mucho gusto vuelvo a trabajar, pero se tienen que dar las condiciones para que se concrete. A nosotros nos trataron muy bien en todo sentido”, apuntó.