“No tengo problemas en jugar en Universitario”

Luis Advíncula confesó que no descarta ponerse la camiseta crema en un futuro

En una entretenida conversación en la que Jefferson Farfán entrevistó a Luis Advíncula,

el ‘Rayo’ confesó que no tendría problemas de jugar en Universitario en un futuro

cuando regrese al fútbol peruano, esto pese a estar identificado con Sporting Cristal.

“Yo soy mercenario. Mi entrenador nos dice que el futbolista debe ser un mercenario.

Yo no lo sé, salí de Cristal, campeoné, me gustaría volver, pero quizá en Cristal haya un

lateral con proyección y no lo quieren tapar y quizá no me quieran”, afirmó.

Por su parte, como no es sorpresa, Farfán dijo que nunca se pondría la ‘crema’, aunque

contó de un acercamiento en el pasado. “En algún momento me reuní con Alfredo

Gonzáles, pero ahí quedó el tema, nada más. Pero ahora ni loco, imposible”, aclaró.