Nueva Salida en Sporting Cristal: ¿Quién viene en su reemplazo?

Futbolista que vino a reforzar el Clausura 2023, ya no forma parte del plantel al no recibir oferta de renovación.

El conjunto de Sporting Cristal que perdió el apertura 2024 por solo 1 gol, ante Universitario de Deportes, continua reforzándose para afrontar la siguiente etapa del torneo, ya con Guillermo Farré al mando busca armar un plantel competitivo para buscar el título nacional.

Lógicamente para buscar refuerzos algunos jugadores no serán tomados en cuenta, este es el caso de Franco Medina (24 años) lateral derecho, que llegó a mitad de año del 2023 para darle competencia a Jhilmar Lora en la banda. No logró consolidarse, ni sumar minutos en el conjunto cervecero. Recordar que el jugador vencía contrato el 30 de junio del 2024, por lo cuál no fue renovado.

Números de Franco Medina en Sporting Cristal

Con un año en el plantel el lateral derecho solo sumó 10 partidos entre torneo local y Copa Sudamericana, disputado en el 2023. Números bajos para un refuerzo que en teoría venía para reforzar el plantel para buscar el campeonato 2023. Solo registró 2 asistencias en 539 minutos de juego.

¿Quién es el reemplazo de Franco Medina?

Gilmar Paredes es el elegido por la directiva rimense para suplir baja del lateral mencionado, llega luego de un paso cedido en Cienciano donde solo jugó 4 partidos, 196 minutos en el conjunto imperial. Gilmar ya sumó minutos con Guillermo Farré en el amistoso contra Alianza Lima por la “Copa Ciudad de los Reyes”.