Torneo local: Sporting Cristal arribó a Cusco para el amistoso frente a Cienciano

Sporting Cristal jugará hoy un partido amistoso versus Cienciano en suelo cuzqueño.

Los celestes se vienen preparando muy bien para el Torneo Clausura, luego de perder en la última fecha el título del torneo anterior. Gracias al receso por el que entró el torneo peruano por la Copa América, Cristal a tenido tiempo para mejorar físicamente y trabajar bastante con su nuevo técnico Guillermo Farré.

Dentro de su preparación, el día de hoy, Sporting Cristal, sostendrá un partido amistoso en suelo cuzqueño contra Cienciano en donde pretender plasmar todo lo trabajado con su nuevo técnico y continuar dándole rodaje a sus jugadores. Será un partido de mucha emoción donde los rimenses tendrán que hilar fino para manejar la altura.

Las 5:00 pm es la hora indicada para el amistoso entre ambos cuadros, partido que se jugará en el Estadio Garcilaso de la Vega y será la previa a la celebración por parte de Cienciano de su 123 aniversario, teniendo como fecha central el 8 del presente mes donde quieren tirar la casa por la ventana.

Recordemos que Sporting Cristal ya a venido jugando sendos amistosos de preparación para, como mencionamos, llegar de la mejor manera al inicio del Torneo Clausura. El jugar en la altura, ayudará al nuevo técnico celeste, Guillermo Farré, a probar a sus jugadores y su estrategia previo a su encuentro frente a ADT en Tarma ya por los puntos.

El posible once que se maneja para los de Cristal sería con Duerte, Lora, Chavez, Da Silva, Pasquini, Alarcón, Cazonatti, Ascuez, Hohberg, Gonzales y Cauteruccio. Es, generalmente, el mismo cuadro que terminó el apertura pero, esta vez, sorprende la inclusión en el once inicialista de Alejandro Hohberg quien, en el primer semestre, no tuvo mucha continuidad.

Tenemos la seguridad que será un buen espectáculo y que ambos técnicos, podrán sacar grandes conclusiones del mismo. Este partido es el último del Sporting de cara al inicio del Torneo Clausura en donde sus hinchas, quienes nunca abandonan, quieren sumar su granito de arena y hacerse sentir en la tribuna, alentar al equipo y conseguir la meta.