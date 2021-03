Una promesa en el Perú

Rodrigo Melgarejo, jugador de San Martín, habló en Crónica de Paraguay.

El defensor paraguayo de 18 años, Rodrigo Melgarejo, afronta en la Universidad San Martín su segunda experiencia en el exterior tras pasar por Costa del Este de Panamá y en las inferiores de Olimpia y Capiatá de su país.

Melgarejo habló con el portal Crónica de Paraguay. “Desde chico quiero ser futbolista por mi primo Lorenzo, que ha jugado en ligas europeas y ahora en Racing de Argentina. Siempre me inculcaron la disciplina. Me costó al principio salir al exterior pero ya me acostumbré. Espero pronto jugar en Primera en Olimpia o Cerro Porteño“, dijo.