Xavi: “Mi ideal y mi sueño es entrenar al Barcelona”

Xavi, ex jugador de Barcelona y actual entrenador de Al-Sadd de Qatar, habló en sobre llegar a dirigir al club de su amores.

La actualidad del Barcelona de España no es la mejor, Ronald Koeman no ha logrado establecer confianza en sus dirigidos y ha despertado la duda en la cúpula dirigencial del club catalán en más de una ocasión. Ante esto, Xavi siempre sonó como ser un posible reemplazo, el actual DT de Al-Sadd de Qatar se refirió sobre la posibilidad de dirigir al Barca dentro de unos años.

El ex jugador del cuadro culé no negó su deseo de volver a Cataluña mencionando que su sueño es ser el DT del Barcelona: “Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello”.

El entrenador del Al-Sadd de Qatar también se refirió al clásico español del domingo: “He jugado muchos y siempre es lo mismo, no hay favoritos antes de un Clásico. Pero yo confío en que, obviamente, lo gane mi equipo, que es el Barcelona“, finalizó.

El campeón mundial con la Selección Española en Sudáfrica 2010 lleva dirigiendo en Qatar desde hace cuatro temporadas, en donde logró ganar siete títulos con el Al-Sadd. Como entrenador lleva 94 partidos dirigidos, de los cuales ganó 62, empató 15 y perdió 17, obteniendo un 71.28% en porcentajes de victorias.