“Ya muchachos, no renieguen más”

Carlos Bustos envía mensaje a plantel de Melgar

Este partido lo ganamos todos. Así lo tienen muy claro en FBC Melgar de Arequipa, al compartir un video en donde habla el técnico Carlos Bustos y les da una “charla técnica” como si la lucha contra la pandemia fuera un simple partido de fútbol.

“Ya está muchachos. No renieguen más. Sé que llena de furia lo que se vive en la cancha. Pero lo están dando todo. No se rindan, no desmayen, sigan yendo hacia adelante que volveremos a tener ventaja sobre el rival. Arquero, mantén segura esa puerta, quiero muy segura esta. Defensa, protejan nuestra área como su vida misma. Medios, si los pasan a ustedes, quedamos expuestos. Y a los de arriba, solo les pido que sigan pensando en el triunfo”, dijo Bustos.