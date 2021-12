Cayetano: “Es una gran responsabilidad jugar en la ‘U'”

Ángel Cayetano, nuevo jugador de Universitario de Deportes, habló en su presentación oficial como jugador crema.

Un uruguayo más fue presentado de manera oficial en Universitario de Deportes; Ángel Cayetano, mediocampista de 30 años, brindó una conferencia de prensa tras su confirmación como el nuevo fichaje crema. El ‘charrúa’ se mostró alegre de llegar a la ‘U’.

El futbolista uruguayo mencionó la responsabilidad que tiene al llegar a la ‘U’: “Es una gran responsabilidad jugar en una institución como Universitario y sabemos que la prioridad y responsabilidad será pelear los primeros lugares. Pero, iremos paso a paso”.

El mediocampista de 30 años habló sobre su paso por Garcilaso: “En Garcilaso no jugué los partidos que hubiera deseado por un tema netamente técnico y algo similar me pasó en Tampico de México. Pero hoy me toca llegar a Universitario en un buen momento tanto en lo deportivo y en lo personal”.

El nuevo jugador de Universitario reveló que lo alegró que el ‘Goyo’ Pérez lo haya tenido en cuenta como refuerzo: “Sé que hay muy buenos equipos en la liga peruana pero solo quiero decirle a los hinchas que mantengan la esperanza y que podemos soñar en grande. Realmente que un técnico de la calidad de Gregorio (Pérez) me tenga confianza para ser uno de sus refuerzos es una alegría inmensa”.

Por último, ‘Caye’ habló sobre la hinchada merengue: “Me estoy mentalizando en lo que es la familia de la ‘U’ para defender estos colores con todo. Sinceramente cuando me fui de Cusco siempre quise volver y cuando llegué con Cerro Largo quedamos fascinados de esa ‘Noche Crema’ y, como son las cosas, ahora me toca ser parte de esta familia crema. Solo espero tratar de dejarlo todo para alegrar a tanta gente”, finalizó.