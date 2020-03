Rocky Balboa solo hasta mitad de año

Junto a Rodríguez terminan su contrato en julio

Quien no recuerda el gol fallado de Federico Rodríguez al ultimo minuto contra Binacional, gol que pudo haber cambiado la historia en ese encuentro y los puneños no hubieran salido campeones. Por este suceso, es que el delantero uruguayo es resistido por la hinchada ‘Grone’. Por eso, no sería renovado para seguir en la plantilla del conjunto ‘Blanquiazul’. Cabe resaltar que tanto él como Adrián Balboa, solo tienen contrato hasta mitad de año.

El ‘Pelado’ no es del favoritismo del Fondo Blanquiazul, por eso que salvo haga algo extraordinario en los dos meses que le quedan por rendir, no sería llamado para su renovación. Caso distinto a ‘Rocky’, quien si ha cumplido con las expectativas, pero igual Salas se encargará de decidir después de verlo. Queda esperar los 15 días, para volver a ver fútbol y que en Alianza sigan tomando decisiones, pues estas no pararán hasta nuevo aviso.