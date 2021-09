“Va a ser difícil pero la motivación será especial”: Jorge Soto

Jorge Soto, ex seleccionado nacional, opinó sobre el partido entre las selecciones de Perú y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

Comienza la cuenta regresiva para el partido entre Brasil y Perú valido por la décima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas. Jorge Soto, ex integrante de la Selección Peruana, brindó declaraciones de lo que espera ver en este compromiso.

El popular ‘Camello’ reveló que será un partido complicado pero con inteligencia se podrá sacar un resultado positivo: “Va a ser difícil, creo que siempre es bonito enfrentar a Brasil que está en el primer lugar y la motivación será especial. Pero creo que en el campo son once contra once, y se tiene que aprovechar de los jugadores que no se han sumado de Inglaterra. De todos modos, el plantel largo que tiene, las ausencias no se sienten tanto. Ojalá que se haga un partido inteligente y se pueda sacar un buen resultado”.

El jugador de Sporting Cristal también habló sobre los jugadores ‘celestes’ que integran la ‘bicolor’: “Son jugadores importantes que están haciendo un buen año. Creo que ‘Cancha’ (Gonzáles) es uno de los mejores jugadores del campeonato peruano, está haciendo bien las cosas al igual que Távara y Lora, y sé que a este último le va a tocar su oportunidad y sabrá aprovecharla”, declaró en Radio Ovación.

Por último, el ex defensor contó una anécdota en un partido entre Perú y Brasil: “Justo jugamos un partido en Bahía, que perdimos 1 a 0, y al frente estuvieron jugadores como, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká; la gran duda era a quién agarrábamos, creo que nadie quería tener a Ronaldinho en su posición, ya que venía de un gran momento en el Barcelona. Eran muchas figuras, y era un privilegio enfrentarlas”, sentenció.

La Selección Peruana buscará hoy (19:30 hrs) un triunfo histórico que lo meta en puestos de zona de clasificación directa. Tarea difícil pero no imposible. ¡Vamos Perú!